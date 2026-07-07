Protezione civile: 63 campi scuola attivati su tutto il territorio regionale In campo la regione Campania attraverso le organizzazioni di volontariato del territorio

Tornano in Campania i campi scuola di protezione civile organizzati dalla Regione Campania, attraverso le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio. Alcuni soni già partiti. Sono aperti gratuitamente ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni.

L’iniziativa, che si inserisce nel format del dipartimento nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, prevede attività ludico-ricreative, formative e didattiche distribuite su più giornate.

In tutti i campi è previsto il pernottamento e il servizio mensa.

Per cinque-otto giorni i partecipanti potranno vivere a titolo completamente gratuito una vera esperienza di campo, dormendo nelle strutture predisposte dai volontari e condividendo attività, esercitazioni, escursioni e momenti di vita comunitaria all’insegna della prevenzione, della solidarietà e del rispetto del territorio, condividendo i valori sani della solidarietà, del rispetto del prossimo, della tutela dell’ambiente e dell’amore per il proprio territorio.

Questi i 63 i campi scuola attivati sul territorio regionale:

9 nella provincia di Avellino

5 nella provincia di Benevento

15 nella provincia di Caserta

21 nella provincia di Napoli

13 nella provincia di Salerno

Di questi, 45 sono finanziati interamente dalla regione Campania, mentre per i restanti 18 è previsto il rimborso delle spese da parte del dipartimento nazionale della protezione civile.