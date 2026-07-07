Protezione civile: 63 campi scuola attivati su tutto il territorio regionale

In campo la regione Campania attraverso le organizzazioni di volontariato del territorio

protezione civile 63 campi scuola attivati su tutto il territorio regionale

In tutti i campi è previsto il pernottamento e il servizio mensa...

Tornano in Campania i campi scuola di protezione civile organizzati dalla Regione Campania, attraverso le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio. Alcuni soni già partiti. Sono aperti gratuitamente ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni.

L’iniziativa, che si inserisce nel format del dipartimento nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, prevede attività ludico-ricreative, formative e didattiche distribuite su più giornate.

In tutti i campi è previsto il pernottamento e il servizio mensa.

Per cinque-otto giorni i partecipanti potranno vivere a titolo completamente gratuito una vera esperienza di campo, dormendo nelle strutture predisposte dai volontari e condividendo attività, esercitazioni, escursioni e momenti di vita comunitaria all’insegna della prevenzione, della solidarietà e del rispetto del territorio, condividendo i valori sani della solidarietà, del rispetto del prossimo, della tutela dell’ambiente e dell’amore per il proprio territorio.

Questi i 63 i campi scuola attivati sul territorio regionale:

9 nella provincia di Avellino

5 nella provincia di Benevento

15 nella provincia di Caserta

21 nella provincia di Napoli

13 nella provincia di Salerno

Di questi, 45 sono finanziati interamente dalla regione Campania, mentre per i restanti 18 è previsto il rimborso delle spese da parte del dipartimento nazionale della protezione civile.

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