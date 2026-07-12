Addio a Nora Putillo, Fico: punto di riferimento per generazioni di cronisti Il cordoglio del Sindacato unitario giornalisti: "Perdiamo una figura autorevole e rigorosa"

"Nora Puntillo è stata un punto di riferimento per generazioni di cronisti. Una presenza costante nel giornalismo campano, attenta e rigorosa, sempre in prima linea con impegno e passione. Ai suoi cari e a suo figlio Paolo Grassi la nostra vicinanza e le più sincere condoglianze". Questo il messaggio con cui il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha reso omaggio alla figura di Nora Puntillo, giornalista, scomparsa nelle scorse ore.

"Il Sindacato unitario giornalisti della Campania esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Eleonora Puntillo, per tutti Nora, figura autorevole del giornalismo napoletano e nazionale, che si è spenta oggi all’età di 88 anni - il cordoglio del sindacato -. Cronista rigorosa, appassionata e di straordinaria competenza, Nora Puntillo ha dedicato la propria vita all’informazione, iniziando il suo percorso a l’Unità, proseguendo per molti anni come responsabile della redazione napoletana di Paese Sera e approdando nel 1990 al Roma, dove ha guidato la redazione Cronaca formando un’intera generazione di giornalisti. A chi ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco ha trasmesso non soltanto il mestiere, ma soprattutto il rispetto per le notizie, il rigore nella verifica dei fatti e la passione per una professione vissuta come servizio ai cittadini. La sua scrittura, limpida e autorevole, e la profonda conoscenza della politica e della città di Napoli resteranno un patrimonio prezioso per il giornalismo campano. Il Sugc si stringe con affetto al collega Paolo Grassi, responsabile dell’edizione campana del Corriere del Mezzogiorno, al quale Nora ha trasmesso l’amore per questa professione, e a tutti i suoi familiari".