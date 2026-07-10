Ferrante: "Serve visione ambiziosa, puntiamo su infrastrutture per nuovo inizio" "Il radicamento è la forza del nostro movimento"

“Il radicamento è la forza del nostro movimento. Con le Giornate del Tesseramento del 17, 18 e 19 luglio vogliamo incontrare i cittadini, ascoltare le loro istanze e aprire le porte del nostro movimento a chi condivide i nostri valori liberali, popolari e riformisti.

Dopo il risultato straordinario dello scorso anno, con oltre 250 mila tessere, puntiamo a rafforzare la presenza azzurra nella regione e l’area moderata che è indispensabile per la vittoria del centrodestra”.

Lo ha detto il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia, intervenendo alla conferenza stampa del partito a Napoli con il segretario regionale azzurro e capo delegazione al Parlamento Europeo Fulvio Martusciello.

“Forza Italia è impegnata a promuovere un progetto di rilancio della Campania, fondato su investimenti, infrastrutture e sviluppo. Un nuovo inizio per la nostra regione - ha aggiunto- passa da una visione politica ambiziosa, capace di valorizzare le straordinarie potenzialità del territorio. In questi anni, come Mit, abbiamo impresso una vera e propria svolta alle infrastrutture campane.

Penso all’alta velocità Napoli-Bari e alla Salerno-Reggio Calabria, con interventi strategici già attivi e in corso di realizzazione. Sul fronte stradale, poi, gli investimenti Anas pari a 4,46 miliardi di euro stanno consentendo di ammodernare la rete regionale, a partire dal raddoppio della SS372 Telesina con l’avvio dei lavori del primo lotto entro l’estate.

Stiamo inoltre lavorando per un sistema aeroportuale integrato, con il potenziamento dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento e la prospettiva dell’uso civile di Grazzanise nell’ottica di alleggerire lo scalo di Capodichino. Proseguono poi gli interventi per la mobilità urbana, la logistica e l’autonomia idrica della regione, con il completamento della metropolitana di Salerno, il Polo della Valle Ufita e la diga di Campolattaro che sarà completata il prossimo anno.

Stiamo inoltre accelerando su opere decisive per Napoli, come l’Asse Occidentale, e continuiamo a seguire con attenzione la mobilità nella Penisola Sorrentina. Questo è il ‘Nuovo inizio’ che, come Forza Italia, vogliamo per la Campania: infrastrutture moderne ed efficienti, che diventano strumenti di sviluppo, occupazione e competitività, contribuendo così - ha concluso Ferrante - a costruire il futuro della nostra regione”.

