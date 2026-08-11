Agricoltura, danni da siccità: accesso agli indennizzi del fondo Agricat Ecco tutte le informazioni necessarie per chi ha subito danni

Le aziende agricole colpite dalla persistente siccità possono accedere alle indennità previste dal Fondo mutualistico.

La Regione Campania comunica che le aziende agricole colpite dalla persistente siccità - che ha danneggiato in particolare castagneti e noccioleti - possono accedere alle indennità del Fondo mutualistico nazionale AgriCat, previste per le perdite alle produzioni agricole causate da eventi meteoclimatici avversi.



Per poter beneficiare delle compensazioni finanziarie di AgriCat, le imprese devono:

Essere agricoltori in attività (ai sensi dell’art. 4, par. 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115) e risultare beneficiari dei pagamenti diretti della pac.



Essere titolari di un fascicolo aziendale aggiornato, nel quale sono descritti il Piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo



Aver sottoscritto la domanda di partecipazione ad AgriCat all'interno della domanda unica annuale pac.



Aver subito una perdita di produzione superiore al 20% della media annua.

La denuncia deve essere presentata dagli agricoltori, direttamente o tramite i propri Centri di assistenza agricola (CAA), attraverso la piattaforma MyAgriCat, disponibile sul portale www.fondoagricat.it ed interconnessa con il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian).



Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato al 30 settembre 2026.



"WDi fronte alle difficoltà che le nostre aziende agricole stanno affrontando a causa della siccità, è importante assicurare la massima conoscenza degli strumenti disponibili per sostenere il reddito e la continuità produttiva”, dichiara l’assessora all’agricoltura, Maria Carmela Serluca.



"La tutela delle imprese agricole e la salvaguardia del loro potenziale produttivo sono una priorità per la Regione Campania. In questa direzione, è stato recentemente pubblicato, nell’ambito del Csr 2023-2027, un bando per sostenere gli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e avversità di natura biotica", conclude l’assessora Serluca. Per ulteriori informazioni sul fondo agricat consultare questa pagina del portale Agricoltura.