Protezione Civile: approvato il nuovo piano regionale Risorse ed esercitazioni nelle scuole

Nuovi investimenti in risorse, formazione e prevenzione sul territorio regionale. La Giunta della Regione Campania ha approvato un piano strutturato per il triennio 2026-2028 volto a potenziare la capacità operativa del sistema di Protezione Civile e della rete del volontariato.

Il provvedimento mira a garantire un ammodernamento delle dotazioni attraverso l'acquisto di nuovi mezzi e attrezzature. L'obiettivo principale è velocizzare e rendere più efficaci i soccorsi nelle fasi di emergenza, migliorando al contempo il supporto alla popolazione e le attività di prevenzione sul territorio.

Esercitazioni e prevenzione nelle scuole dall'8 al 19 ottobre

Accanto alla programmazione triennale, l'esecutivo regionale ha dato il via libera al calendario di eventi per la VIII Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dall'8 al 19 ottobre.

Il programma delle giornate prevede un denso palinsesto di iniziative:

Prove di evacuazione: simulazioni pratiche all'interno di strutture scolastiche e presidi sanitari della regione.

Formazione per i giovani: incontri dedicati agli studenti per diffondere la cultura della prevenzione e la gestione dei rischi.

Esercitazioni pratiche: attività sul campo per testare le procedure d'intervento dei soccorritori e delle associazioni di volontariato.

Campagna "Io non Rischio": stand informativi nelle piazze della Campania per sensibilizzare i cittadini sui comportamenti corretti da adottare in caso di calamità.

Per la realizzazione degli eventi dedicati alla Settimana della Protezione Civile è stato stanziato un budget fino a 30mila euro. Le risorse attingeranno dai capitoli del bilancio gestionale 2026 assegnati alla Direzione Generale Protezione Civile e agli Uffici Territoriali del Genio Civile.