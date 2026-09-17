Proiettile e minacce al ministro Valditara, Rostan: "Solidarietà e vicinanza" Proiettile e minacce al ministro Valditara, Rostan (Lega): "Solidarietà e vicinanza. Nessuna intimidazione fermerà il suo impegno"

a cura di

Gianni Vigoroso

giovedì 17 settembre 2026 alle 17:59



"Anche in Campania sono sotto gli occhi di tutti i risultati del cambio di passo nel sistema scolastico che si sta sempre più orientando verso l’accesso dei ragazzi al mondo del lavoro"