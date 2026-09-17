Proiettile e minacce al ministro Valditara, Rostan: "Solidarietà e vicinanza"

"Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. Si tratta di un gesto gravissimo, che condanniamo con fermezza e che non può trovare alcuna giustificazione".
Lo dichiara la consigliera regionale della Campania della Lega, Michela Rostan componente dell’ufficio di presidenza del consiglio.
“Sono certa che questo atto vile non interferirà con l’impegno del ministro Valditara - aggiunge la consigliera della Lega - che continuerà a portare avanti con determinazione il lavoro avviato per un profondo rinnovamento del sistema scolastico italiano capace di valorizzare i talenti, garantire merito e inclusione e offrire ai giovani maggiori opportunità di formazione e crescita.
Un impegno importante per garantire un futuro al nostro Paese che, sono certa, proseguirà senza condizionamenti. Il confronto sulle riforme può essere anche duro e articolato, ma deve sempre svolgersi nel rispetto delle regole democratiche.
Anche in Campania sono sotto gli occhi di tutti i risultati del cambio di passo nel sistema scolastico che si sta sempre più orientando verso l’accesso dei ragazzi al mondo del lavoro. Risultati che ci incoraggiano a proseguire su questa strada”