Unicef Italia: torna in oltre 500 piazze l'iniziativa "Ulivo" Niente è più bello che vederlo crescere per aiutare i bambini nelle emergenze

I prossimi 26 e 27 settembre e fino al 2 ottobre, in oltre 500 piazze in tutta Italia torna l’iniziativa Unicef “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere” con testimonial Gabriele Corsi, Ambasciatore di Buona Volontà dell’Unicef Italia, per sostenere milioni di bambini che vivono in contesti di emergenza.



Oltre 2.500 volontari saranno coinvolti nelle piazze per distribuire una piantina di ulivo con shopperbag Unicef in cotone a fronte di una donazione minima del valore di 15 euro e dare informazioni sui progetti dell’Unicef.

“Quest’anno celebriamo 80 anni di attività dell’Unicef. Questo anniversario cade in un momento particolare per l’infanzia che si trova ad affrontare sfide vecchie e nuove in scenari che cambiano a un ritmo sempre più veloce. La campagna ‘Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere’ è portatrice di un duplice messaggio: non solo raccogliere fondi per sostenere i programmi dell’Unicef per i bambini e le bambine più vulnerabili, ma anche per ricordare quanto nel mondo oggi sia necessaria la pace. I bambini e le bambine hanno bisogno di pace” - ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’Unicef Italia. “Per questa iniziativa ringrazio il nostro Ambasciatore Gabriele Corsi e i nostri volontari, che porteranno un messaggio di pace con le piantine di Ulivo”.

I bambini in tutto il mondo stanno di fatto affrontando livelli record di violenza, sfollamenti e privazioni, I bisogni umanitari dell’infanzia hanno raggiunto i livelli più alti della storia recente. Secondo gli ultimi dati disponibili: oltre 500 milioni di bambini vivono o fuggono da zone colpite da conflitti; 50,3 milioni sono sfollati; 1 miliardo, quasi la metà di tutti i bambini del mondo, sono ad alto rischio a causa dei cambiamenti climatici.

Con il sostegno dei donatori l’Unicef garantisce aiuti ai bambini vulnerabili e in situazioni di emergenza. Alcuni esempi di aiuti: con 15 euro è possibile acquistare 66 scatole di penne biro per supportare l’istruzione dei bambini in contesti di emergenza; con 30 euro è possibile fornire 3.130 compresse per la purificazione dell’acqua; con 90 euro possono essere consegnati 9 kit di emergenza contenenti cibo, medicine, coperte, latte e acqua pulita alle famiglie in condizioni disperate

Sostenere la campagna “Ulivo - Niente è più bello che vederlo crescere” significa fare la differenza nella vita dei bambini e delle bambine più vulnerabili.