Guasto informatico Enav, disagi negli aeroporti di Napoli e Salerno Giornata complicata per i passeggeri dei due scali campani, tra rotte cancellate e ritardi

A causa delle anomalie riscontrate da Enav (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo) sulla rete nazionale di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo, sono state introdotte misure di regolazione dei flussi aerei sull'intero territorio nazionale. Le restrizioni, spiega la fonte, servono a garantire la massima sicurezza delle operazioni e stanno determinando ripercussioni sull'operatività degli scali di Napoli e Salerno, con possibili ulteriori ritardi e cancellazioni.

NAPOLI: CAPACITÀ PRIMA DIMEZZATA, POI PORTATA A 21 MOVIMENTI L'ORA

In un primo momento la capacità operativa dell'aeroporto di Napoli è stata temporaneamente dimezzata, da 28 a 14 movimenti orari, con un limite di 7 voli in arrivo e 7 in partenza. Fonti della società di gestione Gesac definiscono ora la situazione «in miglioramento». Sono state individuate azioni di mitigazione per le partenze, per cui i movimenti risultano ridotti solo in arrivo. La capacità operativa resta ridotta, ma non è più dimezzata: è passata da 28 a 21 movimenti l'ora.

IL BILANCIO A CAPODICHINO: 9 CANCELLAZIONI IN PARTENZA E 12 IN ARRIVO

Al momento all'aeroporto di Napoli si registrano 9 cancellazioni in partenza e 12 in arrivo. Il ritardo medio è di 40 minuti su tutti i voli in partenza.

SALERNO: DUE CANCELLAZIONI SU OTTO MOVIMENTI

All'aeroporto di Salerno erano programmati 8 movimenti, 4 in arrivo e 4 in partenza. Si registrano una cancellazione in arrivo, una in partenza e un volo partito in ritardo.

ASSISTENZA AI PASSEGGERI

Gesac, società di gestione degli scali, fa sapere in una nota che sta fornendo assistenza ai passeggeri in aeroporto e garantendo aggiornamenti costanti attraverso tutti i canali disponibili: annunci, monitor informativi, sito web e canali social. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali della compagnia aerea e sul sito degli aeroporti di Napoli e Salerno.