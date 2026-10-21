Caro carburanti. Coldiretti incontra Regione: ottimismo e presidio annullato VIDEO - Stop a manifestazione a Napoli. Masiello: intero comparto in difficoltà, ora buonsenso

"Oggi abbiamo incontrato il presidente della Regione Campania Roberto Fico e l'assessore all'Agricoltura Maria Carmela Serluca alla luce della manifestazione organizzata per giovedì e visti i risultati la mobilitazione è stata annullata. "Dal confronto la Regione Campania ha individuato fino a 20 milioni per le imprese agricole della Campania" ha spiegato ai microfoni di Ottochannel tv il vicepresidente nazionale di Coldiretti, Gennaro Masiello che ha partecipato all'incontro con in testa il presidente regionale Ettore Bellelli e il direttore regionale Roberto Mazzei.

"Per senso di responsabilità, ed a fronte delle prime risposte ottenute, la manifestazione prevista domani, giovedì 22 ottobre, a Napoli è annullata".

La mobilitazione di Coldiretti, però, continua "e aspettiamo che queste risorse siano stanziate e arrivino agli agricoltori. Il nostro impegno continua, a tutela del reddito degli agricoltori e della salute dei cittadini. Perché gli agricoltori non producono solo cibo: producono salute".

“Abbiamo messo un primo paletto e trovato la disponibilità della Regione che ha reperito le risorse per abbattere il costo del gasolio sostenuto già dagli agricoltori.

Molte imprese sono in difficoltà e non riescono a consegnare i prodotti raccolti. Apprensione anche per gli allevatori e il rifornimento dei mangimi. Abbiamo poi paura anche per le semine autunnali. Ci stiamo muovendo con buonsenso – ha rimarcato Masiello e stiamo interessando le Prefetture affinchè si riesca a creare un valico per far passare i camion degli approvvigionamenti”.

Dalla Regione, spiega la Coldiretti Campania "fino a venti milioni per contrastare l’emergenza carburanti e consentire al comparto agricolo di affrontare l’emergenza di questi giorni e far scendere il costo del gasolio agricolo sotto l'euro. Questa la sintesi dell’incontro in Regione Campania fra il presidente Roberto Fico, l’assessore all’agricoltura Maria Carmela Serluca e una delegazione di Coldiretti Campania con in testa il presidente regionale Ettore Bellelli e il direttore regionale Roberto Mazzei.



Un incontro tenutosi alla luce della manifestazione in programma domani: “Questo stanziamento ci consente di adottare una scelta responsabile, quella di bloccare la mobilitazione in programma domani 22 ottobre in piazza Plebiscito e di evitare di appesantire ulteriormente una situazione resa già difficile dal blocco degli autotrasportatori” spiega il direttore regionale Mazzei.



Preso atto delle difficoltà del comparto agricolo, la Regione ha risposto prontamente individuando fino a venti milioni per garantire le prime forme di ristoro agli agricoltori della Campania per far fronte al caro gasolio e per fronteggiare le esigenze delle altre filiere, messe a dura prova anche dal blocco del ritiro delle merce da parte degli autotrasportatori che continuano la loro protesta. Restano enormi i problemi per l’ortofrutta che resta in cella o non viene proprio raccolta. Gli allevatori non sanno più come stoccare il latte e faticano anche a reperire cibo per alimentare il bestiame.



“La Regione Campania si è impegnata, fermo restando le procedure che si renderanno necessarie, per individuare ulteriori soluzioni per stare affianco agli agricoltori. Domani è già in programma un’ulteriore riunione proprio su questo tema. Adesso la nostra massima attenzione si sposta verso le Prefetture per garantire la mobilità dei prodotti agricoli e scongiurare un dramma di molto superiore a quello del caro gasolio” dichiara il presidente Ettore Bellelli.

