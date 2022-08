Al via l'esodo di ferragosto: attenti, l'anticiclone africano non se ne va Sabato mattina da bollino nero su strade e autostrade per le partenze verso il mare

Al via il grande esodo per le due settimane a cavallo di Ferragosto, con l'Italia ancora avvolta nell'afa rotta solo dai temporali al Nord che hanno causato disagi tra Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Sabato mattina da bollino nero su strade e autostrade per le partenze verso il mare, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto e al sud la A30 Caserta-Salerno.

Dalle 8 fino alle 22 e' in vigore il divieto di circolazione in autostrada per i mezzi pesanti e in generale i veicoli superiori 7,5 tonnellate in alle 22 (e domani dalle 7 alle 22). Il boom di partenze e' confermato da un'analisi di Coldiretti/Ixe' che segnala che sono 35 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno questa estate, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno nonostante i rincari e le preoccupazioni per le tensioni internazionali. Il primo weekend di agosto di un'estate mai cosi' secca e' segnato ancora da un caldo rovente su gran parte dell'Italia, con temperature fino a 40 gradi in diverse zone della penisola.

L'anticiclone africano ha fatto scattare per oggi il bollino rosso, il livello di allerta piu' alto, in 16 citta': Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Picchi di 38-40 gradi sono attesi soprattutto su Pianura Padana, Toscana, Umbria e Lazio. Gia' dalla prossima settimana l'ondata di calore si dovrebbe attenuare, prima al Centro-Nord e da martedi' anche al Sud.