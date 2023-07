Malore in cantiere Amazon: muore operaio Addetto ad una gru stava lavorando alla realizzazione hub logistico

Un operaio è morto in seguito ad un malore che lo ha colto nel cantiere per la realizzazione dell'hub logistico Amazon in Vallesina, in provincia di Ancona. Si tratta di un addetto ad una gru, originario della Campania . Sul luogo il 118 ei carabinieri. Stando a quanto si è appreso, sarebbe stato sofferente di cuore. Tra le ipotesi anche che il malore sia legato al caldo di questi giorni.