Giornata intensa oggi per il soccorso alpino e speleologico della Campania Ecco che cosa è successo

Il primo allerta è arrivato dalla Prefettura di Napoli. Piano persone scomparse per le ricerche di una donna scomparsa a Portici da ieri. Le ricerche sono state effettuate in un primo momento in una zona tra Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio e poi dopo una traccia olfattiva percepita dalle unità cinofile della Protezione Civile e dei VV.F. e la conferma da parte delle telecamere locali (visionate dalle forze dell’ordine) le attività si sono focalizzate in zona San Vito, alle pendici del Vesuvio.

In campo i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, il Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia Locale di Ercolano e i volontari della Protezione Civile.

La donna è stata individuata in una zona aperta, seduta a terra ma senza apparenti necessità sanitarie.

Intanto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono stati allertati anche per un uomo di origini australiane con trauma ad un arto inferiore presso la valle delle Ferriere e per una famiglia inglese (con minori) dispersa tra Magliano Nuovo e Laurino.

L’intervento in Cilento è stato effettuato dall’Elisoccorso 118 di Salerno con tecnico di Elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha recuperato la famiglia portandola al sicuro.

L’uomo infortunatosi alla valle delle ferriere è stato raggiunto dalla squadra di terra che ha provveduto a stabilizzarlo ed è stato poi evacuato tramite operazione al verricello dell’elisoccorso 118 di Napoli.