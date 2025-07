West Nile: ecco tutto ciò che bisogna sapere Diffuso un volantino della Regione Campania contenente le misure da adottare

Un volantino contenente le misure da adottare per prevenire la West Nile, il virus del Nilo occidentale che sta mettendo in allarme l’Italia. È quello prodotto dalla Regione Campania e postato tra l’altro sulle pagine social della protezione civile regionale.

Nel volantino spiega un'agenzia Ansa: "la West Nile Disease (WND) è causata da un virus che alberga negli uccelli selvatici e che può essere trasmesso attraverso la puntura di zanzara a mammiferi, uccelli, rettili. In rari casi l’uomo può contrarre il virus, ma non può contagiare altre persone.

Stando a quanto riportato nel volantino prodotto dalla Regione Campania: nell’80% dei casi non si manifesta nessun sintomo; nel restante 20% i sintomi sono quelli di una “malattia simil-influenzale (febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei)” e in meno dell’1% dei casi totali “sintomi neurologici (nello 0,6% dei casi, il virus provoca gravi forme neurologiche (encefalite, meningoencefalite o paralisi flaccida).

Come difendersi: "Coprire le cisterne e i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere; all’aperto utilizzare repellenti contro gli insetti; trattare con prodotti larvicidi, ogni 15 giorni circa, tombini e pozzetti di sgrondo delle acque piovane, zone di scolo e ristagno; schermare porte e finestre con zanzariere; eliminare da stabili e abitazioni eventuali ripari dove possono annidarsi volatili infetti; rimuovere fonti di acqua stagnante e cambiare spesso l’acqua delle ciotole degli animali; verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite; tenere le piscine per i bambini vuote e coperte quando non sono in uso".

Infine, alcune raccomandazioni: "Se hai uno dei sintomi menzionati rivolgiti al tuo medico o pediatra. Se rinvieni volatili morti chiama al numero della protezione civile regionale 800232525".