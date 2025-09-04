Ciambriello: "Urge disinfestazione e derattizzazione nelle carceri" La preoccupazione è stata espressa in una nota indirizzata al provveditore della Campania e alle Asl

Il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello ha acceso i riflettori sulle gravi criticità igienico-sanitarie all'interno degli istituti penitenziari della regione Campania. In particolare, segnala l’urgente necessità di interventi di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione negli ambienti carcerari, resi ancor più urgenti dalla diffusione del virus West Nile (WNV) in varie aree del territorio regionale.

La preoccupazione è stata espressa in una nota indirizzata al Provveditore della Campania e ai direttori generali delle Asl competenti, con la richiesta di attivare al più presto, tutte le misure di prevenzione e contenimento previste dal piano regionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2025 della regione Campania.

“Alla luce del particolare periodo che stiamo vivendo, è fondamentale garantire ambienti salubri e sicuri anche per la popolazione detenuta e per tutto il personale operante negli istituti penitenziari. In tal senso ho indirizzato una nota ai direttori generali delle Asl per un’azione omogenea e tempestiva in tutta la Regione e in tutti gli istituti penitenziari per adulti e minori”.

“Le direzioni penitenziarie e le Asl locali intervengano con urgenza per effettuare operazioni di derattizzazione e disinfestazione; attivare azioni di sorveglianza epidemiologica rafforzata; implementare misure preventive contro il virus West Nile, così come indicato dalle linee guida regionali. La tutela della salute all’interno delle carceri è una priorità non derogabile" così il garante Samuele Ciambriello.