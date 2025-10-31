Ciaramella: "Basta morti sulle strade, fermiamo insieme questa strage" Appello rivolto a tutti i candidati alla presidenza della regione Campania

Basta morti sulle strade è un vero e proprio bollettino di guerra, che negli ultimi 10anni invece di diminuire è aumentato.

A parlare è il portavoce delle associazioni mamme coraggio e familiari vittime della strada, Biagio Ciaramella: "Abbiamo inviato tante richieste alla politica in questi 10anni, ma non c’è stata mai una risposta forse perché i morti sulle strade non votano, ma i familiari delle vittime sì.

Negli ultimi 10anni la regione Campania ha finanziato un progetto. Serve però il supporto di chi veramente potrebbe collaborare a far fermare questa strage stradale in Campania.

Noi come associazioni e come familiari di una vittima della strada, rivolgiamo un appello al futuro presidente della Campania: Il vostro mandato dura cinque anni, il nostro dolore non scade mai, essendo condannati all'ergastolo del dolore, da chi non ha rispettato il codice della strada. Ci appelliamo al futuro presidente, affinchè intervenga per diminuire questa mattanza sulle strade campane.

Coordinando tavoli tecnici con tutte le istituzioni competenti, organizzando un controllo del nuovo codice della strada su tutto il territorio campano, noi come associazioni saremo lieti di collaborare assieme al futuro presidente, sperando che le nostre richieste di incontro siano accolte. Come portavoce delle tre associazioni, mi rivolgo ai sei candidati presidenti, con l'augurio di una campagna elettorle serena e piena di idee per i cittadini campani.

Tanti candidati per la corsa in consiglio regionale solo 50 possono essere eletti, il nostro appello va anche a chi si è candidato come consigliere regionale, lo sappiamo che sarà una battaglia dura, ma il vostro contributo nel parlare di sicurezza stradale, nei vostri interventi con i cittadini è fondamentale.

Noi ci saremo per chi vuole prendere impegni con le associazioni. Tutti assieme potremo dare una svolta in Campania, diminuendo questa strage stradale"