La sfida di Fico: da Giunta ok a nuovo modello di governance per le aree interne Il presidente della regione illustra gli ultimi atti varati dall'esecutivo per l'entroterra campano

"Una Regione può crescere solo se crescono tutti i suoi territori. Dal centro alle periferie, dalle città alle aree interne, dobbiamo lavorare per promuovere uno sviluppo armonico che tenga conto delle specificità, delle caratteristiche e delle vocazioni dei diversi luoghi". E' quanto sottolineato dal governatore della Campania Roberto Fico al termine della riunione di giunta di oggi illustrando i provvedimenti adottati in Giunta.

La strategia del governo regionale

"In questo solco - spiega Fico - si inseriscono due dei provvedimenti che abbiamo approvato oggi in Giunta e di cui sottolineo l'importanza nella strategia complessiva che ispira il nostro governo regionale. Da un lato, come avevamo anticipato anche in campagna elettorale, dedichiamo un'attenzione particolare alle aree interne, introducendo un nuovo modello di governance rafforzata e coordinata per accompagnare le politiche di sviluppo e supporto di questi territori, che vanno valorizzati e tutelati".

La sinergia con il comune di Napoli

"Un raccordo tra i diversi livelli istituzionali - osserva Fico - è necessario per monitorare l'avanzamento degli interventi, assicurare un uso efficace delle risorse e affrontare tempestivamente le criticità riscontrate. Contestualmente puntiamo ad attuare un programma di interventi strategici per la città di Napoli, che riguarda le politiche dell'abitare, il trasporto pubblico e la tutela dell'ambiente. In questo quadro rientrano anche gli interventi di efficientamento energetico e consolidamento statico degli edifici pubblici, tra cui l'adeguamento dello stadio Diego Armando Maradona, insieme al potenziamento dell'impiantistica sportiva del territorio. A questi si affiancano interventi mirati per la messa in sicurezza di aree di grande valore paesaggistico, come quelli previsti per il Monte Echia. Pertanto - ha concluso - proponiamo un protocollo di intesa tra la Regione e il Comune di Napoli, nella convinzione che la sinergia istituzionale sia una condizione indispensabile per perseguire l'interesse generale e dare risposte concrete ai cittadini".