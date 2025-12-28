VIDEO | Scivola sul pendio innevato del monte Matese, salvata in elisoccorso Ferita una 57enne di Torre Annunziata: il mezzo è decollato da Salerno

Nel primo pomeriggio di oggi una donna, 57enne residente a Torre Annunziata, è scivolata sul pendio innevato mentre percorreva la via ‘direttissima’ che porta sul mone Miletto, nel massiccio del Matese, riportando un trauma alla spalla.

Il suo compagno di escursione ha inviato una richiesta di soccorso utilizzando l’app Georesq. Immediatamente la centrale ha geolocalizzato la richiesta ed ha attivato una squadra del Soccorso alpino e speleologico che ha raggiunto la zona.

Contestualmente la centrale 118 di Caserta ha attivato il servizio di elisoccorso ed è decollato l'elicottero dalla base di Salerno.

La donna infortunata è stata stabilizzata dall’équipe sanitaria e recuperata a bordo dell’elicottero