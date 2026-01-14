Sicurezza, Gennaro Cinque: "Nuovi agenti, segnale forte in Campania" "Una risposta concreta e non più rinviabile dello Stato. Grazie a Piantedosi e alla Lega"

"L’arrivo di 264 nuovi agenti della polizia di stato in Campania rappresenta una risposta concreta e non più rinviabile alla domanda di sicurezza che arriva dai nostri territori.

È la dimostrazione che, quando c'è una filiera istituzionale che funziona, i risultati arrivano a beneficio dei cittadini".

Così Gennaro Cinque, già consigliere regionale della Campania, commenta i nuovi rinforzi previsti dal piano di assunzioni del Ministero dell'Interno per il trimestre gennaio-marzo 2026.

L'ex esponente del consiglio regionale accoglie con favore i numeri ripartiti sulle province campane: 141 nuovi agenti a Napoli, 71 a Caserta, 32 a Salerno, 15 ad Avellino e 5 a Benevento.

“In questi anni, conoscendo a fondo le dinamiche della nostra regione e delle aree più esposte - sottolinea Cinque - ho sempre ribadito che la sicurezza non è un colore politico, ma un diritto primario.

Vedere oggi questo potenziamento, frutto dell’impegno del ministro Matteo Piantedosi, del sottosegretario Nicola Molteni e del coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi, è motivo di grande soddisfazione".

Secondo Cinque, l’incremento delle divise nelle strade è lo strumento principale per restituire decoro e serenità alle famiglie campane: "Più uomini e donne dello Stato tra la gente significano non solo prevenzione della micro-criminalità, ma anche una tutela maggiore per le fasce deboli e un deterrente formidabile contro l’illegalità diffusa.

È così che si difende il territorio: con i fatti e con la presenza costante, non con i proclami. Questo è un segnale di attenzione per la Campania che non può che vederci schierati al fianco di chi lavora per la legalità".