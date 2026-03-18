Furti aggravati nelle aree di servizio in Campania: arrestato un 43enne Operazione della polizia stradale Napoli nord

Deve rispondere di una serie di furti aggravati nelle aree di servizio, un 43enne di Teverola. Gli agenti della sottosezione polizia stradale Napoli nord, hanno notato un’auto con a bordo un uomo, con fare circospetto, nei pressi del market dell’area di servizio San Pietro.

Alla vista degli agenti, l’uomo si è messo rapidamente alla guida del veicolo allontanandosi a velocità sostenuta in direzione della tangenziale di Napoli, ma è stato immediatamente fermato.

Durante il controllo gli agenti hanno rinvenuto, ben occultato all’interno dell’auto, un ingente quantitativo di articoli alimentari di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Gli operatori hanno accertato che il 43enne si era reso responsabile di analoghi reati ai danni delle aree di servizio, a partire da ottobre 2025, nei market delle aree di servizio San Nicola Est e Ovest (San Nicola la Strada), Cittadella e Masseria (Casoria), San Pietro (Napoli), Vesuvio (Pomigliano d'Arco), Irpinia (Avellino), Tre Ponti (Marigliano) e Alfaterna Ovest (Nocera Superiore).

Inoltre, è emerso che l’auto su cui viaggiava l’indagato era provento di furto denunciato il 4 marzo 2023 a Sant’Egidio del Monte Albino. Il veicolo è stato recuperato e restituito all’avente diritto, così come la merce sottratta.