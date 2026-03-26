Forti raffiche di vento in Campania dalla scorsa notte: allerta meteo in vigore L’avviso riguarda l’intero territorio regionale

Forti raffiche di vento in Campania dalla scorsa notte. E' in vigore dalla mezzanotte l'allerta meteo della protezione civile sul territorio reginale sa seguito delle valutazioni del centro funzionale.

"Venti forti o molto forti, prevalentemente sud-occidentali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte".

I primi danni: ad Ariano Irpino in piazza Mazzino il vento ha letteralmente abbattuto un palo con la tabella del comando di polizia municipale.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale. Si ricorda ai comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. A Benevento a tal proposito, il sindaco Clemente Mastella ha chiuso, villa comunale, parchi e cimitero.

Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico