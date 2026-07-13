Avellino, Benevento e Salerno: blitz dei Nas per un milione di euro Controlli intensificati durante la stagione estiva

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della movida e nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento.

Le verifiche hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale.

Le irregolarità a Battipaglia

A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. È stata sospesa l’attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di sei chilogrammi di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP (sistema di autocontrollo igienico-sanitario). Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche, strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni.

I controlli nel resto della provincia di Salerno

Nel resto della provincia di Salerno i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti di una gelateria nel Cilento e di un’azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell’Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche.

Avellino e Benevento: sospensioni e diffide

In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un’azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un’altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli.

Il bilancio complessivo dell’operazione

Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre un milione di euro.

insomma considera che lui ha fatto 38º cioè ieri ieri era 38º cioè praticamente sta già da due mesi si rompere le palle Tranquilli, tornato a casa due mesi Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10mila euro.