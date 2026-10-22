Protesta autotrasportatori: appello urgente della Croce Rossa Campania

Il presidente regionale della Croce Rossa Italiana della Campania, Stefano Tangredi, esprime seria preoccupazione per le conseguenze della vertenza degli autotrasportatori.
"Pur rispettando le ragioni della protesta, si rende necessario un intervento urgente per garantire l’approvvigionamento di carburante. Dai nostri comitati territoriali, giungono notizie allarmanti circa le difficoltà di rifornimento.
La maggior parte delle stazioni di servizio in Campania ha esaurito i prodotti e al momento non esiste un sistema di scorta dedicato ai mezzi di servizio. Si tratta di ambulanze del servizio di emergenza urgenza 118, ma anche di mezzi dedicati ai trasporti sanitari di pazienti fragili.
La Croce Rossa è, inoltre, impegnata quale struttura operativa della Protezione Civile. Qualora i blocchi dovessero continuare, il rischio di non poter garantire l’operatività è concreto.
È necessario che la vertenza trovi la sua composizione attraverso il dialogo nelle apposite sedi istituzionali. Nel frattempo, però, urge assicurare il rifornimento di carburante a tutti i mezzi che operano per i servizi sanitari.
Bisogna istituire un tavolo di confronto in sede regionale per coordinare l’intervento delle istituzioni e superare l’attuale situazione di criticità".