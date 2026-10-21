Autotrasporto, Confartigianato: "Non chiediamo privilegi ma garanzie future" "Sosteniamo le ragioni di una protesta che masce dalle difficoltà reali delle imprese"

Confartigianato Imprese Campania esprime solidarietà e sostegno agli autotrasportatori che da giorni stanno manifestando nel Mezzogiorno per richiamare l’attenzione sulle gravi difficoltà economiche che attraversano il settore.

"Parliamo di imprenditori che ogni giorno affrontano costi crescenti, margini sempre più ridotti e difficoltà finanziarie che mettono a rischio la continuità delle loro attività», dichiara il presidente di Confartigianato Campania, Franco Risi. «Il costo del carburante, le spese di gestione e i ritardi nell’erogazione delle risorse pubbliche stanno rendendo sempre più difficile lavorare in condizioni di equilibrio economico".

Confartigianato Campania sottolinea inoltre il senso di responsabilità e la compostezza con cui tanti autotrasportatori stanno portando avanti la mobilitazione. Presidi e manifestazioni, pur nella fermezza delle rivendicazioni, stanno esprimendo la volontà della categoria di far ascoltare le proprie ragioni.

I blocchi e i rallentamenti stanno certamente provocando disagi ai cittadini e alle altre attività economiche. Allo stesso tempo, secondo Confartigianato Campania, emerge una crescente comprensione delle difficoltà che hanno portato gli autotrasportatori alla protesta, problemi che si inseriscono in un quadro più ampio di aumento dei costi che coinvolge imprese e famiglie.

"L’autotrasporto è un settore essenziale per tutta l’economia. Senza il lavoro di queste imprese si fermano le produzioni, la distribuzione delle merci e gran parte delle attività commerciali. Le loro difficoltà non riguardano soltanto una categoria, ma l’intero sistema produttivo", sottolinea Risi.

Confartigianato Campania accoglie con attenzione la ripresa del confronto tra Governo e rappresentanze dell’autotrasporto e auspica che gli impegni assunti si traducano rapidamente in misure concrete, a partire dall’erogazione delle risorse già stanziate e dagli interventi necessari a garantire maggiore sostenibilità economica alle imprese.

"Il nostro auspicio è che questa mobilitazione, condotta con determinazione e responsabilità, possa trovare risposte concrete nel più breve tempo possibile. Gli autotrasportatori non chiedono privilegi, ma condizioni che consentano loro di continuare a lavorare e a garantire un servizio fondamentale per il Paese", conclude il Presidente