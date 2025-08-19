Scuola, Nappi: "Più docenti e personale per la Campania" "Grazie a Lega e Valditara attenzione concreta al Sud”

"Con il decreto firmato dal Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, arrivano nuove e importanti risorse per le scuole dei territori colpiti dal sisma, tra cui la Campania e in particolare i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.

Per l’anno scolastico 2025/2026, gli uffici scolastici regionali potranno attivare ulteriori posti di docenti, personale Ata e dirigenti scolastici anche in deroga ai vincoli normativi".

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

"Si tratta di un passo avanti decisivo per garantire a studenti e famiglie scuole realmente funzionanti, sicure ed efficienti, in grado di offrire un servizio di livello anche in territori che hanno subito gravi difficoltà e che da anni attendono risposte concrete.

La scuola rappresenta un motore fondamentale per il rilancio del territorio. Ancora una volta la Lega dimostra, con i fatti, la propria attenzione verso il Mezzogiorno e verso la Campania, grazie al lavoro del Ministro Valditara".