Istruzione,Nappi:"In Campania studenti più preparati e calo della dispersione" Lega Campania: "Grazie al ministro Valditara"

"I dati del Rapporto Invalsi 2026 rappresentano la cartina di tornasole dello straordinario lavoro messo in campo dal Governo e dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sul fronte della preparazione dei nostri ragazzi.

I frutti di questa azione decisiva sono ancora più evidenti in Campania, che oltre a compiere un vero e proprio balzo in avanti per quanto riguarda la qualità degli apprendimenti, è diventata il simbolo della lotta alla dispersione scolastica.

Parliamo di decine di migliaia di studenti recuperati e, in tantissimi casi, sottratti alle fila del lavoro nero e della criminalità. Avanti così, con il Governo del fare, del buon senso, e dell’attenzione massima per la formazione, la crescita e il futuro dei nostri giovani".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.