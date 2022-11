Arriva l'allerta meteo in 18 regioni: crollo termico e temporali in Campania Meteo nel fine settimana all'insegna del maltempo e dei nubifragi

Weekend all’insegna del maltempo, con lo stop alle temperature sopra la media e sole battente. Sono attese burrasche forti e ci sarà un brusco calo delle temperature.



Allerta meteo arancione e gialla, ecco dove

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la oggi allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia. Allerta gialla invece nella Provincia Autonoma di Trento, in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e su settori di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia.



I nubifragi in rischi

Sulle regioni tirreniche, fino alla Campania, insisterà il rischio nubifragi a causa della temperatura calda del mare: in altre parole la perturbazione sarà intensa e troverà anche tanta energia sulle acque ’bollenti per il periodò del Mediterraneo. Gia nel corso del pomeriggio del 4 novembre avremo piogge e vento anche sul meridione con un graduale calo termico. Anche su queste zone sono previsti dei temporali forti, localmente non si escludono nubifragi in particolare lungo la linea costiera tirrenica.



Meteo nel weekend 5 e 6 novembre crollo termico



Durante il weekend il ciclone si isolera gradualmente sul Mar Ionio e da questa posizione portera maltempo al Sud e sul medio versante adriatico. Ci sara un crollo di 10 gradi delle massime anche su queste zone: lo scorso 30 ottobre avevamo l’Estate infinita con 27 C al Nord e oltre i 32 C al Sud; il 6 novembre, dopo soli 7 giorni, le minime del Nord sfioreranno lo zero e le massime del Sud saranno tipiche di inizio dicembre.