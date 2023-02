Sanremo, Blanco prende a calci le rose, "Mortificato il settore florovivaistico" La dichiarazione di Malafronte

"I fiori rendono bella la nostra vita. Il gesto di Blanco non ammette scusanti. Prendendo a calci quelle rose sul palco dell'Ariston di Sanremo ha dimostrato tutta la sua pochezza. Quel gesto è uno calcio all'impegno quotidiano di tante persone che lavorano nel settore florovivaistico. Blanco non ha compreso minimamente i tanti sacrifici, la devozione e l'amore che occorre per rendere bello un fiore. Se voleva manifestare la sua insoddisfazione per un problema tecnico avrebbe fatto più bella figura se quelle rose le avesse regalate all'orchestra o al pubblico. Con quei calci ha solo mortificato tutta la nostra categoria e soprattutto un'eccellenza del Made in Italy" - è quanto dichiara Enzo Malafronte, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani.