Nasce l'Accademia Mediterranea: Giulia Perfetto nel direttivo Un luogo di incontro, confronto e condivisione per valorizzare dialogo e competenze

Nasce a Lauria l’Accademia Mediterranea, iniziativa promossa dal senatore Gianni Pittella, già Vicepresidente del Parlamento Europeo, con l’obiettivo di creare un luogo di incontro, confronto e condivisione, capace di valorizzare il dialogo e le diverse competenze in una dimensione mediterranea ed europea.

Tra i componenti del nuovo Direttivo c’è anche Giulia Perfetto, nominata Consigliere ed esperta di politiche territoriali e sociali. Un incarico che Giulia Perfetto ha accolto con soddisfazione, rivolgendo un sentito ringraziamento al senatore Pittella per la stima e la fiducia accordate.

«Sono profondamente grata al senatore Gianni Pittella per la stima e la fiducia che ha voluto accordarmi. È per me un onore entrare a far parte del Direttivo dell’Accademia Mediterranea e poter mettere a disposizione le mie competenze sulle politiche territoriali e sociali».

L’Accademia nasce con l’ambizione di essere uno spazio aperto al confronto, dove esperienze, idee e sensibilità differenti possano incontrarsi e trasformarsi in proposte concrete.

«Con le competenze di tutti i membri del Direttivo – sottolinea Giulia Perfetto – porteremo in auge l’Accademia, facendone un luogo di incontro per chi crede nel dialogo, nella condivisione delle idee e nella possibilità di trasformare le differenze in una ricchezza comune e concreta in tutta Europa».

Un nuovo percorso che guarda dunque al Mediterraneo e all’Europa, mettendo al centro il valore dei territori, delle comunità e delle politiche sociali.

Per Giulia Perfetto, la nomina rappresenta l’inizio di un’esperienza all’interno di un progetto che punta a costruire relazioni, favorire il confronto e dare spazio alle competenze per affrontare le sfide dei territori in una prospettiva europea.