Rfi. Napoli-Bari: 10.300 persone, tra diretti e terzi e 8.000 imprese coinvolte 21 i progetti che Webuild sta realizzando nel Sud Italia, valore complessivo: oltre €16 miliardi

Nuovo avanzamento dei lavori sulla linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: è iniziato lo scavo della Galleria Melito, l’ultimo tunnel da realizzare sul Lotto Apice–Hirpinia, parte della linea destinata a rafforzare i collegamenti tra Campania e Puglia e a integrare il Mezzogiorno nei grandi corridoi europei della mobilità.

I lavori sono realizzati da Webuild per conto di Rfi (Gruppo FS Italiane) con l'impiego della TBM (Tunnel Boring Machine) “Aurora”, una grande e innovativa talpa meccanica dotata di una testa fresante dal diametro di 12,5 metri, lunga circa 100 metri e dal peso di 1.600 tonnellate. Dopo aver già completato lo scavo dei circa 2 km della Galleria Grottaminarda, “Aurora” è stata smontata e riassemblata per oltrepassare il fiume Ufita ed è ora pronta a riprendere il suo ultimo viaggio sotterraneo nell’Appennino meridionale, lungo circa 4,4 km.

Spinta da 18 motori in grado di sviluppare una potenza complessiva di 6,3 megawatt, “Aurora” lavorerà fino a una profondità massima di circa 130 metri, installando oltre 22.200 conci prefabbricati per realizzare il rivestimento definitivo del tunnel. Per garantirne il funzionamento e la manutenzione saranno impegnate complessivamente oltre 140 persone altamente specializzate, operative su turni 24 ore su 24, sette giorni su sette.

L’avvio dello scavo della Galleria Melito segue l’attivazione, lo scorso luglio, del Lotto Napoli–Cancello realizzato anche questo da Webuild. L’entrata in esercizio della tratta ha consentito il collegamento della linea con la rete ad Alta Velocità nazionale attraverso la stazione AV Napoli–Afragola.

La Galleria Melito è il secondo tunnel più lungo del Lotto Apice–Hirpinia che si sviluppa tra le province di Avellino e Benevento per 18,7 km complessivi, di cui ben 13 in galleria, pari a quasi il 70% dell'intero tracciato. L’avvio dello scavo segue di pochi mesi un altro significativo obiettivo raggiunto da Webuild sul lotto: il completamento, lo scorso maggio, della Galleria Rocchetta che, con i suoi 6,5 km di lunghezza, è la galleria più estesa della tratta ed è stata realizzata in soli 18 mesi con la TBM “Futura”, la seconda talpa meccanica impiegata sul lotto.

I lavori del Lotto Apice–Hirpinia comprendono anche la realizzazione della stazione Hirpinia ad Ariano in località Santa Sofia, destinata a diventare uno snodo strategico per il collegamento delle aree interne della Campania alla rete ad alta velocità nazionale. Completate le opere civili della stazione, che si sviluppa su due livelli con quattro binari, proseguono spediti i lavori per la realizzazione della viabilità di accesso, che comprende quattro rotatorie, otto assi viari e un nuovo parcheggio a servizio dell’infrastruttura.

Webuild è al lavoro su quattro lotti della linea AV/AC Napoli–Bari: Napoli–Cancello, Apice–Hirpinia, Hirpinia–Orsara e Orsara–Bovino. Un impegno che genera un impatto occupazionale significativo per il territorio, con oltre 3.000 posti di lavoro creati e circa 2.800 imprese coinvolte. Parte integrante del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete transeuropea TEN-T, asse strategico per la connessione del Sud Italia con il Nord e l’Europa, la futura linea AV/AC Napoli–Bari sarà dotata di 145 km di nuova ferrovia.

La Napoli–Bari rientra tra i 21 progetti che Webuild sta realizzando nel Sud Italia, per un valore complessivo aggiudicato di oltre €16 miliardi, che danno lavoro a 10.300 persone, tra diretti e di terzi, con 8.000 imprese coinvolte da inizio lavori.