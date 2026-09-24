Campi Flegrei, Fico ci mette la faccia: intesa col Governo per risposte concrete Le parole del presidente della Regione, che assicura di aver concordato il piano con Roma

"Abbiamo concordato con il Governo di lavorare a un provvedimento ad hoc, interamente dedicato ai Campi Flegrei, organico e strutturato, capace di affrontare in maniera complessiva le esigenze del territorio. Il percorso è già iniziato ed è stato attivato un tavolo operativo con l’obiettivo comune di arrivare in tempi rapidissimi a un decreto che contenga tutte le misure necessarie". Lo ha fatto apere il presidente della Regione, Roberto Fico, nel giorno in cui da Pozzuoli a Bacoli sono arrivate proteste fortissime per un territorio che si sente abbandonato dalle istituzioni dopo il sisma dello scorso luglio.

"Dal primo momento abbiamo scelto la strada della leale collaborazione istituzionale e continueremo a percorrerla, convinti che soluzioni serie ed efficaci possano nascere soltanto da un impegno condiviso con il Governo e dal raccordo tra tutti i livelli istituzionali - ribadisce l'inquilino di Palazzo Santa Lucia -. In queste settimane, attraverso il confronto costante con il territorio, abbiamo raccolto le istanze della cittadinanza e individuato misure concrete per affrontarle. Quanto costruito finora confluirà nel nuovo decreto, insieme agli ulteriori interventi strutturali necessari per dare una risposta organica alla particolare e delicata situazione che vive l’area flegrea. La priorità resta chiara: dare velocemente risposte concrete ai cittadini e sostenere le attività economiche e commerciali del territorio", conclude Fico.

