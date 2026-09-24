Eolico: interventi sugli impianti in esercizio e nuove opportunità del Dm Seminario Anev a Roma il 14 ottobre 2026

Roma. Eolico: interventi sugli impianti e nuove opportunità del Dm per X definitivo. In vista degli obiettivi fissati dal Pniec al 2030, il rinnovamento e l’efficientamento del parco eolico esistente assumono un ruolo sempre più rilevante, accanto allo sviluppo di nuova capacità.

Sono ancora aperte le iscrizioni al prossimo seminario Anev dedicato agli interventi sugli impianti eolici in esercizio e alle nuove opportunità introdotte dal Dm Fer X Definitivo in programma a Roma il prossimo 14 ottobre con inizio alle 9.30.

Il seminario approfondirà le recenti semplificazioni introdotte dal Gse e le opportunità offerte dal Dm Fer X definitivo, con particolare attenzione agli interventi di efficientamento, rifacimento e riqualificazione degli impianti in esercizio.

Un’occasione di aggiornamento e confronto per analizzare le principali novità normative e regolatorie e gli strumenti a disposizione degli operatori del settore.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC per il 2030, sia a livello nazionale che europeo, richiede l’implementazione di una strategia quantomai ambiziosa che richiede l’adozione di una visione matura, che riesca ad integrare il contributo derivante dagli impianti di nuova costruzione con azioni di efficientamento e rinnovamento dei parchi già in esercizio.

Infatti, un contributo rilevante può essere apportato dalla riqualificazione degli asset già in esercizio. Le novità introdotte dal GSE per semplificare le procedure relative agli interventi da apportare agli impianti incentivati, confermano la centralità del tema nella strategia nazionale, integrando e valorizzando il contributo che potrebbe apportare il nuovo decreto Fer X – definitivo.

Il nuovo meccanismo, parimenti, introduce nuove e stimolanti opportunità che possono divenire un volano sia per nuovi sviluppi sia per supportare interventi di rifacimento dei parchi eolici già in esercizio, anche per quelli che hanno già beneficiato di precedenti incentivi pubblici. A partire da queste premesse, il seminario si pone l’obiettivo di fornire uno momento di approfondimento ed aggiornamento regolatorio altamente qualificato per tutti gli operatori del settore, stimolando lo sviluppo di nuovi interventi nonché valorizzando le opportunità normative già in essere per l’efficientamento degli impianti già in esercizio.

Il programma

Ore 9.30 Saluti del presidente dell’Anev dott Simone Togni

Ore 9.45 Introduzione del coordinamento Mini eolico arch Alessandro Rinaldi (Amm. Megara Energia).

Ore 10.00 Interventi di modifica e ammodernamento degli impianti Fer: le nuove procedure GSE – Le novità in fase di studio Ing. Vittorio Tomassetti (Gse - Resp. Verifiche e Modifiche FER e Biometano).

Ore 10.45 Gli impatti delle nuove procedure sugli interventi di modifica e ammodernamento degli impianti eolici – Casi studio. Ing. Antonella D’Ambrosio (Gse - Verifiche e Modifiche Fer E Biometano).

Ore 11.30 FER X Definitivo: le nuove opportunità Ing. Gero Territo (Gse - Resp. Ammissione Incentivi Impianti FER e Biometano).

Ore 12.15 FER X Definitivo: gli interventi ammissibili, Ing. Marco Caccia (GSE - Ammissione Incentivi Impianti Fer e Biometano).

Ore 13.00 Leitwind – gli interventi sull’asset di proprietà Dott.ssa Paola Oldani (Head of Sales & Marketing).

Ore 13.45 Lunch break – organizzato da Anev.

Ore 14.45 Tavola rotonda – Question time con Resp. Gse condotto dai coordinatori del

gruppo Mini eolico Arch. A. Rinaldi - Avv. M. Cascini – Dott. I. Terzariol.

ore 16.00 Chiusura lavori