Boccia: "22 miliardi di risorse bloccate: così la destra tradisce il Sud" "Per la Campania si parla di 5,6 miliardi: non possiamo aspettare e non ci fidiamo di Tremonti"

"L'allarme lanciato da Piero De Luca sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) è un allarme condiviso da tutto il Partito Democratico. È inammissibile che ci siano 22 miliardi di euro per la programmazione 2021/2027 già disponibili per il Mezzogiorno che rimangono bloccate da giugno. Il riparto è stato piu volte bloccato dai ministri leghisti, è una cosa intollerabile. Chiediamo al CIPESS di sbloccare quelle risorse adesso, si parla di 5.6 mld per la Campania, oltre 4 miliardi per la Puglia. Non possiamo aspettare il dopo 25 settembre, non ci fidiamo della destra e non ci fidiamo di Tremonti che con la sua finanza creativa stava mandando il Paese in default. Non permetteremo alla destra di giocare sulla pelle dei cittadini del mezzogiorno. Quelle risorse vanno ripartite immediatamente, c’è un Sud capace che sa spendere e sa investire, la Puglia e la Campania in questi anni lo hanno ben dimostrato. Facciamo presto perché non c’è tempo da perdere". Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del PD e capolista al Senato in Puglia.