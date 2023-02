Superbonus: "In Campania 5 miliardi di risorse bloccate" I Cinque Stelle: "Così si fanno fallire le imprese"

Oggi, alle ore 10.30, nella sala multimediale, nella sede del Consiglio regionale della Campania, al Centro direzionale, Isola F13, si e' tenuta la conferenza stampa del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle per illustrare la proposta di legge "Superbonus regionale" tesa al superamento del blocco della cessione dei crediti. Sono intervenuti i consiglieri regionali del Gruppo Movimento 5 stelle, Gennaro Saiello, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi, la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone ed il vicepresidente del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati, Agostino Santillo. "Le risorse bloccate nei cassetti fiscali che le imprese non possono piu' convertire in liquidita' si avvicinano ai 5 miliardi in Campania Stiamo andando incontro al fallimento di imprese e studi professionali e alla perdita del posto di lavoro di tecnici e maestranze. Molte famiglie sono in estrema difficolta' per lavori iniziati e poi bloccati. Se il Governo sceglie di far chiudere i cantieri e mettere per strada strada i lavoratori, la Regione ha il dovere di intervenire. Per questa ragione abbiamo depositato una proposta di legge che punta a superare le difficolta' con cui deve fare i conti il ??Superbonus in seguito alle modifiche del governo Meloni ". Lo ha dichiarato Gennaro Saiello, primo firmatario della proposta.