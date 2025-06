Un ponte fra la Campania e la Cina per promuovere le eccellenze agroalimentari Questo l’obiettivo finale della collaborazione fra la Coldiretti Campania e la Briff

Un evento dal titolo esplicativo: “Italian food and Feed CIIE 2025 Promotion-Eccellenze agri-food Campania” voluto anche per promuovere il CIIE (China International Import Expo), un importante appuntamento organizzato dal Ministero del Commercio Cinese.

In apertura dei lavori c’è stato l’intervento dell’Ambasciatore della Rappresentanza Permanente Cibo e Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese alle Nazioni Unite, S.E. Zhang Lubiao: “Negli ultimi anni, il commercio bilaterale di prodotti agricoli ha registrato una crescita considerevole. Attualmente, la Cina è il primo partner commerciale dell’Italia in Asia, mentre l’Italia è il Paese dell’UE con il maggior numero di accordi firmati con la Cina per l’esportazione di prodotti agricoli”.

I numeri. Nel 2024, il volume totale degli scambi agricoli tra Cina e Italia ha raggiunto 1,81 miliardi di dollari, con un aumento dell’8,3% rispetto all'anno precedente. In qualità di Rappresentanza Ufficiale del governo cinese presso la FAO, l’IFAD e il WFP, sono pronti a fungere da "ponte dorato" per promuovere attivamente gli scambi e la cooperazione agricola tra i due Paesi. Auspicano che la cooperazione agricola tra Cina e Italia possa essere ricca e profonda come il fertile suolo della Campania e fruttuosa come i pomodori San Marzano.

Durante la Conferenza l’assessore all’agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, ha fatto una breve introduzione delle eccellenze agri-food campane mentre il presidente della Coldiretti Campania Ettore Bellelli, ha presentato le aziende campane del settore agri-food e le relative attività di esportazione.

La Regione Campania ha un’eccellenza delle risorse agrifood a livello mondiale come la Mozzarella di Bufala Campana Dop, il vino Aglianico, il pomodoro San Marzano dop sono solo alcuni esempi.

I rappresentati delle imprese campane del settore vini, olio di oliva, mozzarella di bufala e ortaggi hanno presentato le realtà del settore; durante l’intervento del Dirigente Veterinario dell’unità export della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, il dottor Nicola Santini è stata spiegata la situazione export verso la Cina del settore, il legame con le malattie infettive e la registrazione CIFER per le aziende agri-food che vogliono esportare in Cina.

Il Consigliere dell’Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, la dottoressa Xu Lu Hong durante il suo intervento ha rinforzato il fatto che La Cina ha una popolazione di oltre 1,4 miliardi, il più grande gruppo a medio reddito del mondo e più di 180 milioni di entità commerciali.

Come la seconda economia più grande del mondo e il più grande mercato dei consumatori, la determinazione della Cina ad espandere l'apertura di alto livello non cambierà e la sua determinazione a condividere opportunità con il mondo non cambierà. L'Expo offre una preziosa opportunità per le imprese italiane di esporre il mercato cinese.

Il CIIE è un importante evento internazionale che si svolge ogni anno la prima settimana di novembre a Shanghai. È una piattaforma unica per unire governo, istituzioni ed importanti aziende cinesi per il business import export. Tra il 5 e il 10 novembre 2025 si terrà la settima edizione del CIIE. Lo scorso anno hanno partecipato più di 150 stati e regioni e più di 3000 espositori. È un ottimo canale per i nuovi brand per entrare nel Mercato Cinese.

Durante l’evento il Vicepresidente del CIIE, il dottor Li Guo Qing, ha introdotto l’8°edizione del CIIE e ha incoraggiato le aziende presenti di cogliere l’opportunità di presentare le eccellenze campane al Mercato Cinese.

Hanno preso invece parte all’evento online alcuni rappresentanti di enti cinesi molto importanti, tra cui la dottoressa Yu Lu, Vice-presidente della Camera di Commercio Import-Export settore agroalimentare e prodotti animali della Repubblica Popolare Cinese, che ha spiegato le importazioni di cibo della Cina dall’Italia e dal resto del Mondo e il dottor Liu Ying, Direttore Generale Internazionale di J.D.com, le innovazioni del Mercato Cinese, le sue tendenze e ha dato dei suggerimenti per lo sviluppo sul Mercato Cinese dei prodotti agri-food importati.

Per concludere la presidente dottoressa Min Chang di BRIFF, l’associazione legata al settore agroalimentare e mangimistico, che promuove l’esportazione delle eccellenze italiane e favorisce l’incontro con operatori italiani e cinesi interessati a sviluppare rapporti commerciali, la dottoressa Min Chang, ha parlato dei canali di ingresso al Mercato Cinese e ribadito l’importanza del CIIE- China International Import Expo.

In seguito alla conferenza l’associazione darà ulteriori informazioni e supporto per la partecipazione all’evento di Shanghai alle aziende interessate nonché per stabilire una potenziale canale di vendita con il Mercato Cinese.