Pnrr, dall'assegnazione ai progetti, al via il rendiconto: ora si decide tutto In Italia a rischio il 30% dei lavori. Senza tracciabilità è una trappola burocratica

ll Pnrr entra nella sua fase più delicata: quella in cui le risorse non si assegnano più, ma si verificano. Con il rafforzamento dei controlli e l’avvicinarsi delle verifiche su milestone e target, il sistema si sposta sulla capacità concreta di rendicontare, tracciare e dimostrare ogni attività.

Il quadro normativo impone oggi obblighi stringenti su tracciabilità dei processi, interoperabilità dei dati, digitalizzazione e monitoraggio continuo, trasformando la compliance in una funzione centrale della gestione amministrativa.

È in questo passaggio che emergono le criticità: secondo evidenze operative, una quota significativa dei progetti – in alcuni casi fino al 30% – presenta problemi nella gestione documentale e nella rendicontazione.

COMUNI SOTTO PRESSIONE: BUROCRAZIA, CARENZE E RISCHIO DI ERRORI INVISIBILI

Il nodo riguarda soprattutto i Comuni, in particolare quelli di dimensioni medio-piccole, dove il carico amministrativo del Pnrr si somma a strutture già sotto pressione.

Gestire contemporaneamente GDPR, D.Lgs. 81/08, normativa ambientale e obblighi PNRR significa operare in un sistema frammentato, fatto di scadenze disperse, documentazione distribuita e difficoltà nel garantire evidenze immediate in caso di controllo.

È qui che si genera il rischio più critico: quello degli errori amministrativi invisibili, che emergono solo in fase di verifica.

«Il problema non è accedere ai fondi, ma riuscire a mantenerli», spiega Giovanni Onesti (Co-Founder e Amministratore Delegato di H.I.T). «Se un ente non è in grado di dimostrare in modo puntuale ciò che ha fatto, il rischio di perdere le risorse è reale».

LA SVOLTA: LA COMPLIANCE DIGITALE COME CONDIZIONE PER NON PERDERE I FONDI

La fase attuale segna un cambio di paradigma: la compliance non è più un adempimento formale, ma un’infrastruttura operativa.

"I comuni rischiano di perdere i fondi Pnrr per errori burocratici", sottolinea Onesti. «La tecnologia oggi è l’unico strumento che permette di trasformare la complessità in controllo".

Digitalizzare la compliance significa passare da una gestione frammentata a un sistema in grado di tracciare ogni attività, ridurre gli errori e garantire evidenze immediate, rendendo sostenibile il carico normativo imposto dal Pnrr.

IL PROGETTO H.I.T.: EOS GAU E LA COMPLIANCE CHE DIVENTA PROCESSO

EOS Moduli è una piattaforma software web multilivello progettata per la gestione di diversi processi aziendali in ambito sanitario e industriale, con una particolare attenzione all’archiviazione, alla tracciabilità e alla governance della documentazione di processo.

La piattaforma si articola in differenti moduli, ciascuno dei quali informatizza uno specifico processo sulla base di linee guida e normative regionali, nazionali ed europee, trasformando obblighi e procedure in attività organizzate, verificabili e sempre accessibili.

È proprio all’interno di questa architettura che si colloca Eos Gau, il progetto sviluppato da H.I.T. Health Information Technology (Gruppo Ecosafety), pensato per tradurre gli adempimenti normativi in un processo strutturato e continuo.

Non si tratta di aggiungere un ulteriore livello burocratico, ma di mettere ordine in ciò che già esiste: centralizzare le informazioni, rendere tracciabili le attività, avere sempre disponibili le evidenze.

«Se un Comune sa sempre cosa deve fare, quando e con quali documenti, il rischio si abbassa drasticamente», evidenzia Onesti. «Il problema oggi è la dispersione, non la mancanza di lavoro».

EOS GAU consente di superare proprio questa frammentazione, trasformando obblighi complessi – dalla sicurezza sul lavoro alla privacy fino agli adempimenti ambientali – in flussi di lavoro governabili.

PNRR E OPPORTUNITÀ: LA COMPLIANCE DIVENTA ACCESSIBILE SENZA COSTI

Un elemento chiave riguarda l’accesso alle soluzioni. Eos Gau è disponibile sul MePa e rientra tra i prodotti acquistabili con i fondi del bando Pnrr “Risorse in Comune”, destinato agli enti tra 5.000 e 25.000 abitanti.

Questo consente ai Comuni di rafforzare la propria capacità amministrativa senza impatto sul bilancio, trasformando un obbligo normativo in un investimento strutturale.

Hit Health Information Technology è una Pm i innovativa, nata come start-up cofinanziata da Gruppo Ecosafety e Regione Lazio, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione dei processi organizzativi e gestionali.

Le piattaforme sviluppate sono progettate per trasformare esigenze complesse in strumenti operativi concreti, integrando tecnologia, normativa e organizzazione. Un approccio che consente di affrontare la crescente complessità amministrativa con modelli più efficienti e controllabili.

CONCLUSIONI: LA DIFFERENZA TRA UTILIZZARE I FONDI E PERDERLI

La partita del Pnrr si gioca ora, nella gestione quotidiana. Siamo nella fase in cui tutto deve essere dimostrabile», conclude Onesti. "Chi non digitalizza la compliance non perde tempo: perde i fondi".

In un contesto normativo sempre più stringente, la differenza non è tra chi ha accesso alle risorse e chi no, ma tra chi riesce a governarle e chi rischia di perderle lungo il percorso".