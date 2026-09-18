Confimprenditori: a settembre bollette fino a oltre +80% Le imprese sono pronte a consegnare le chiavi

Secondo l'osservatorio di Confimprenditori, i rincari energetici a settembre hanno superato le previsioni: se le stime iniziali parlavano di un aumento del 40-50%, i dati raccolti tra le 370.000 imprese associate registrano oggi punte fino all'80% e oltre.

"Costi fuori controllo ormai - dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo -. Pensavamo a un aumento del 40-50% delle bollette, oggi tocchiamo punte dell'80%.

Ci arrivano dai nostri associati bollette che, in un solo anno, sono passate da 12.000 euro nell'agosto 2025 a 21.986 euro nell'agosto 2026: un incremento dell'83%. Le nostre imprese sono pronte a consegnare le chiavi: la situazione è insostenibile».

Confimprenditori sollecita il Governo ad aprire un tavolo tecnico con le associazioni di categoria per definire tempi, criteri e modalità di attuazione di misure straordinarie