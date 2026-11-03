Pac, Fai-Flai-Uila: "Sulla condizionalità sociale nessun passo indietro" Obiettivo: "Riaffermare un modello di agricoltura giusta e sostenibile"

Da Piazza Jean Rey a Bruxelles a pochi metri dalla sede della Commissione Europea Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, durante la manifestazione indetta dalla Federazione Europea Effat, hanno ribadito la propria posizione contro la decisione del Consiglio Agrifish sulla riforma della Pac 2028-2034, che esclude la condizionalità sociale dal quadro della gestione responsabile dell’azienda agricola.

“L’ipotesi di eliminare la Condizionalità Sociale dall’impianto della prossima PAC è un attacco all’idea di agricoltura giusta e sostenibile che ripropone un modello produttivo superato che non deve tornare. La condizionalità è un successo che I sindacati dell’agroindustria italiani hanno costruito nel tempo nella convinzione che non si possa sovvenzionare un’impresa agricola che non rispetta i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nel processo produttivo.

A dieci anni dalla 199/16 ci sembra incredibile che non si discuta di come estendere la condizionalità sociale a tutti i settori economici sostenuti dall’Unione Europea e che, al contrario, ci troviamo a dover difenderla da chi vorrebbe cancellarla.

L’agricoltura in Italia occupa oltre un milione di lavoratori, spesso particolarmente esposti a precarietà e sfruttamento, ma ogni giorno garantisce cibo sano e di qualità al nostro paese. Bisogna decidere se si vuole sostenere le imprese che abbattono i propri costi sfruttando il lavoro e le più basilari condizioni di salute e sicurezza o se si vuole puntare ad un modello di impresa che guarda alla qualità dell’occupazione come attributo centrale del proprio lavoro.

Per questo Fai, Flai e Uila, con una delegazione di oltre 200 persone hanno manifestato, insieme ai rappresentanti di numerosi altri sindacati agroindustriali europei e di diverse organizzazioni di produttori agricoli che condividono la nostra posizione.

Fai, Flai e Uila ribadiscono il loro impegno e utilizzeranno tutti gli strumenti sindacali a disposizione per convincere tutto il Parlamento Europeo e i governi dei paesi europei a difendere la condizionalità sociale per riaffermare un modello di agricoltura giusta e sostenibile.