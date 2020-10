Gallera: "Lombardia? La Campania è messa molto peggio" L'assessore al Welfare commenta la situazione

"La situazione della Lombardia è una situazione difficile, analoga o leggermente migliore rispetto a quella di altre Regioni. Campania, Lazio Liguria sono messe molto peggio della Lombardia". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando la situazione dell'epidemia in Regione ai microfoni di 24Mattino su Radio 24. "Qui stiamo lavorando in via preventiva - ha aggiunto - nel senso che adottare misure restrittive oggi può aiutarci a evitare misure ancora più restrittive domani. Oggi stiamo cercando di prevenire una situazione che studi matematici dicono potrebbe portare ad un incremento molto ampio di posti letto nelle prossime settimane". Gallera infatti ha spiegato che "tra le 400 e le 600 persone potrebbero andare in rianimazione da qua al 31 ottobre se non si mettono in campo misure restrittive e arrivare anche a 4 mila persone ricoverate"