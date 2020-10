Salvini: De Luca sbaglia a chiudere le scuole Il leader leghista si schiera contro la decisione del presidente della Giunta Regionale campano

Il leader della Lega, Matteo Salvini, non si fa sfuggire l’occasione di un attacco al presidente della Giunta Regionale della Campania, quel Vincenzo De Luca che chiuse la sua trionfale campagna elettorale urlando epiteti irripetibili proprio contro il senatore leghista.

"De Luca ha sbagliato gravemente a chiudere le scuole in Campania - ha detto Salvini - Lo dico da padre di una bambina e di un ragazzo che va al liceo. Un conto è lasciare a casa un ragazzo di 15, 16, 17 anni, che è in grado di autogestirsi, un conto un bambino. Certo De Luca è in compagnia di un ministro come la Azzolina, che vuole mandare in giro 60 mila insegnanti per il concorso che ha confermato”.

Un momento politico così strano che vede parole, dichiarazioni simili in bocche che mai avrebbero pensato di parlare la stessa lingua. Contro la chiusura delle scuole in Campania infatti si sono espressi dagli arancioni di de Magistris ai leghisti di Salvini, due mondi che qualche anno fa, proprio a Napoli, se le diedero di santa ragione nelle strade della città.