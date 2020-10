Oliviero è il nuovo presidente del consiglio regionale Le due vicepresidenti sono Raia del Pd e Ciarambino del M5S

Nessuna sorpresa dalla prima seduta del Consiglio Regionale dalla Campania. Gennaro Oliviero, come previsto, è stato eletto presidente del Consiglio e Loredana Raia del Partito Democratico e Valeria Ciramabino del Movimento 5 Stelle, sono invece le due nuove vicepresidenti.

"I prossimi giorni saranno un banco di prova per tutte le istituzioni democratiche chiamate a garantire il diritto alla salute, alla coesione sociale ed economica - ha detto parlando per la prima volta all’aula il successore di Rosetta D’Amelio - Quest'aula sarà chiamata a sostenere le azioni amministrative del presidente De Luca e della sua Giunta nell'interesse della Campania".

"La presenza del Movimento nell'ufficio di presidenza - ricorda Ciarambino - è una novità assoluta per questo Consiglio e ne vado orgogliosa. Una scelta che rispetta appieno il principio di rappresentanza, tenuto conto che siamo la prima forza di opposizione in questa assise. Il mio obiettivo principale sarà ridurre le distanze tra le istituzioni e i cittadini".

Nell'ufficio di presidenza ci saranno anche i consiglieri questori Andrea Volpe per la maggioranza e Massimo Grimaldi per l'opposizione. Prima di chiudere la seduta, il Consiglio ha eletto come segretari Fulvio Frezza.

La presenza del Movimento 5 Stelle all’interno della presidenza apre la strada ad un nuovo rapporto tra De Luca e i pentastellati che potrebbe facilitare anche l’entrata del figlio del governatore, il deputato Piero De Luca, nel governo nazionale.