Covid, De Luca: in Campania non ci sarà ospedale da campo Il Governatore chiarisce: notizie false, abbiamo chiesto solo medici

"Continua lo sciacallaggio contro la Campania. Prosegue una intollerabile campagna contro la sanità della Campania. Si sta diffondendo la notizia che l'Esercito verrà a montare un ospedale da campo nella nostra regione. Nessun ospedale da campo verrà in Campania. L'unica nostra richiesta è da tempo l'invio di medici, e da questo punto di vista le risposte non sono arrivate. Il resto è sciacallaggio.

Intanto è in corso il vertice tra Stato e Regioni. «Vediamo il monitoraggio di domani e poi si deciderà quale colore per la Campania e per altre regioni». Così il ministro Francesco Boccia a L'Aria che Tira su La7. «Le misure arriveranno tra sabato e domenica, ma si daranno sempre 24 ore di tempo dopo l'ordinanza del ministro della Salute per l'organizzazione territoriale», ha aggiunto. «Non ci sarà Dpcm», ha poi risposto Boccia a una domanda precisa.

Boccia torna sul caso Campania: «È evidente che l'area metropolitana di Napoli ha bisogno di assistenza e di aiuto e noi ci siamo. Ma è evidente che se molti pazienti finiscono nelle altre province poi vanno aiutate anche le altre province». Secondo Boccia sono «ingiustificabili e vergognose» le immagini che arrivano dall'ospedale Cardarelli di Napoli, con il paziente morto in bagno. «Speriamo di sapere presto chi sono i responsabili di quello scempio», ha avvertito. E ha aggiunto: «Questo accade anche perché la maggioranza delle persone hanno sintomi lievi e vanno in ospedale: bisogna restare a casa e chiedere intervento Asl. I Covid hotel serviranno anche a questo».