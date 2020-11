Covid, "Di Maio spara a zero, ma spieghi il suo No al Mes" Della Vedov (Più Europa): "Il ministro sta al Governo da anni, lo spieghi ai campani"

"Di Maio oggi nella sua intervista a La Stampa sembra ancora un leader dell'opposizione che si rivolge 'alla politica'. Di Maio e' da oltre due anni e mezzo il piu' potente uomo di governo, non puo' fare lo scaricabarile. Se gli ospedali non sono pronti, deve rispondere almeno delle cose (non) fatte negli ultimi anni e mesi. E spiegare ai Campani suoi concittadini perche' dalla scorsa primavera si oppone con furia ideologica all'utilizzo dei 36 miliardi del Mes per potenziare la risposta sanitaria alla crisi del Coronavirus. Si assuma le proprie responsabilita'". Lo afferma Benedetto Della Vedova, segretario di Piu' Europa