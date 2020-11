De Luca: Da Di Maio cose ignobili, Conte deve intervenire "Vogliono colpire me perche' parlo chiaro. Non sarò mai politicamente corretto.

"Di Maio ha detto cose ignobili e il presidente del Consiglio ha il dovere di intervenire". Vincenzo DE LUCA, presidente della Regione Campania, lo dice a Che tempo che fa su Rai3. "Mentre io dicevo che il contagio era dietro l'angolo", dice DE LUCA, "ci si e' illusi che si potesse controllare la situazione". Ora, pero', "dobbiamo dare una grande prova di unita' nazionale, a condizione che il governo si metta nella condizione di essere aiutato- prosegue il presidente della Regione Campania- se ci sono ministri che si mettono a fare sciacallaggio, il presidente del Consiglio deve richiamare i ministri all'onesta' intellettuale", ministri che si sono espressi "sulla base della piu' completa ignoranza". Cio' detto, prosegue DE LUCA, "dobbiamo oggi collaborare con il governo a condizione che ognuno faccia il proprio dovere", di fronte a un "filone sotterraneo di razzismo antimeridionale" con "un esponente che campano ha dato mano allo scicallaggio", mentre "qualche amministratore di Napoli ha dato una mano non avendo mai fatto niente per la sua citta'", con il riferimento che e' al Sindaco Luigi DE Magistris.

"Qualcuno in tv 102 volte per parlare male di Napoli". "C'e' stato un amministratore che a Napoli e' stato 102 volte in televisione per parlare male di Napoli e della Campania" ha detto il presidente "Qualcuno vuole farsi pubblicita' litigando con me. Io pero' tempo da perdere non ne ho. Chi era una nullità prima era e resterà una nullità sempre"

"L'attivita' di sciacallaggio contro la Campania e' stata avviata "perche' c'era da colpire un uomo che parla chiaro, che non partecipa alle massonerie, alle aggregazione di corrente e alle corporazioni. Per questo andava colpito". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a "Che tempo che fa" sull'emergenza Covid. "Sono uno che sara' mai politicamente corretto - ha proseguito De Luca - Dico che Di Maio ha detto cose ignobili ed il presidente del Consiglio ha il dovere di intervenire".

in Campania combattiamo a mani nude "Noi in Campania stiamo combattendo a mani nude. La Regione Campania rispetto ad esempio al Veneto, che ha un milione in meno di abitanti rispetto alla Campania, ha 16mila dipendenti in meno". Ha detto ancora Vincenzo De Luca, intervenendo a "Che tempo che fa" sull'emergenza Covid. "In queste condizioni abbiamo fatto un miracolo, abbiamo le terapie intensive con un tasso di occupazione che e' di sotto del 30 per cento". In riferimento alla vicenda del paziente morto nel bagno dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli ha aggiunto: "E' stata una immagine drammatica. Rinnovo il cordoglio alla famiglia della vittima. Il direttore generale ha fatto un esposto alla Procura della Repubblica. Si faranno tutti gli accertamenti e si chiariranno le cause della morte". A giudizio di De Luca quello che e' indegno "che quando c'e' un deceduto per terra ci sia qualcuno che abbia lo stomaco di girare un video e poi postarlo sui social"

De Luca: Decesso Cardarelli? In giugno accadde anche in ospedale a Milano Devo ricordare a tutti che il 17 giugno c'è stato un morto in un ospedale di Milano, e non se n'è accorto nessuno: è stato in bagno anche lì". Così, rispondendo sul recente decesso all'ospedale 'Cardarelli' il governatore della Campania, Vincenzo De Luca