Regione chiede al Prefetto di sospendere le demolizioni abusi Per l’assessore Regionale Morcone è “inopportuno eseguire provvedimenti che alimentano difficoltà”

L'assessore regionale alla Legalità Mario Morcone, con una lettera al prefetto di Napoli ha chiesto la sospensione delle demolizioni di immobili abusivi per il periodo dell'emergenza legata alla pandemia.

La richiesta fa seguito ad una mozione approvata all'unanimità dai gruppi dell'assemblea regionale e "rappresenta come sia inopportuno, in una fase sociale cosi' difficile, dare esecuzione a provvedimenti che rischiano solo di alimentare le difficolta' di una collettività già ferita dal Covid". La Giunta Regionale si rende disponibile a partecipare ad un tavolo che la Prefettura "vorrà eventualmente avviare per regolare i tempi della moratoria che è stata richiesta".