Terra dei Fuochi: Ciarambino, da Regione fondi ai Comuni "Gli attacchi sulla mancata istituzione di una Commissione speciale sono privi di fondamento"

"Gli attacchi sulla mancata istituzione di una Commissione speciale Terra dei Fuochi sono privi di fondamento, se non talvolta figli di una campagna d'odio strumentale. Non consentiamo piu' a nessuno di dire che il Movimento 5 Stelle intende abbandonare le battaglie ambientali per le quali siamo nati. E a chi finge di non comprendere che dopo 5 anni di denunce e dossier intendiamo passare alle proposte e alle soluzioni, rispondiamo con i fatti e con l'impegno che stiamo gia' mettendo in campo". Cosi', in una nota, la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino che annuncia: "Nelle prossime ore depositeremo una proposta di legge con soluzioni importanti contro il fenomeno dei roghi tossici, istituendo un fondo regionale da destinare ai Comuni per la rimozione dei rifiuti dalle aree abbandonate che continuano a essere oggetto di incendio". "E se in molti territori non si placa il fenomeno dei roghi tossici e' proprio perche' i Comuni non hanno mai ottenuto le risorse necessarie dalla Regione per ripulire zone periferiche da sempre oggetto di sversamenti di qualunque genere. Il nostro testo - spiega - prevede inoltre il rafforzamento del controllo del territorio, con il funzionamento h 24 delle sale operative antiroghi che oggi funzionano solo poche ore al giorno, e affidando ai vigili del fuoco poteri di sorveglianza e non piu' solo di spegnimento, tenuto conto che grazie al lavoro del M5S presto sorgera' una caserma proprio a Giugliano. Prevediamo inoltre l'attivazione di una piattaforma online con la quale i sindaci potranno interagire con le istituzioni competenti per segnalare le criticita' ambientali del loro territorio e in cui dovranno inserire i dati sul censimento delle aree oggetto di abbandono e roghi di rifiuti previste dalla legge 20/2013". "Domani stesso - prosegue Ciarambino - presenteremo la richiesta per istituire una Commissione di inchiesta su bonifiche, risanamento e riqualificazione dei siti inquinati della Campania. Una commissione che, per sua natura istituzionale, avra' poteri rafforzati rispetto a una commissione speciale e che indaghera' a che punto sono le bonifiche, come sono stati spesi i fondi, e seguira' da vicino anche l'iter delle attivita' di riqualificazione dei troppi siti inquinati che abbiamo in Campania. Vogliamo capire cosa e' stato fatto e come si intende continuare ad agire anche in zone come Calvi Risorta, Lo Uttaro, Pianura, nell'area di San Vito a Ercolano o per il fiume Sarno, tanto per fare qualche esempio. E lo faremo anche istituendo tavoli con esponenti di Governo, della Regione Campania e con tutte le associazioni e i comitati civici che da anni si battono per un ambiente piu' sano e una regione che torni ad essere fertile e rigogliosa. Il tempo della denuncia e' finito. Ora e' il momento di restituire dignita' alle nostre terre e alla nostra gente".