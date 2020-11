Irpinia, De Luca: "Si vide il meglio e il peggio dell'Italia" Il video messaggio del presidente della Regione Campania in occasione dei 40 anni dal terremoto

"Ricordiamo una data che ha segnato profondamente la vita della nostra regione". Comincia cosi' l'intervento del presidente della Campania Vincenzo De Luca nel giorno del 40° anniversario del terremoto che il 23 novembre 1980 colpi' duramente l'Irpinia. Un video messaggio, diffuso sui social, per rendere omaggio alle vittime di "un evento catastrofico che sconvolse intere comunita' con migliaia di famiglie che hanno pianto i propri caduti". "Come sempre accade in Italia - prosegue De Luca - di fronte alle grandi tragedie e' emerso il meglio e il peggio del nostro Paese. Da un lato ci sono stati comportamenti non lineari, non limpidi, elementi di speculazione e ritardi burocratici clamorosi. Ma e' venuta alla luce anche la grande generosita' di migliaia e migliaia di volontari, di cittadini normali e di giovani che hanno fatto registrare un onda di solidarieta' da parte di tante persone di tante regioni d'Italia che sono venute a darci una mano e una parola di conforto"