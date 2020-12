De Luca: rischiate di aprire porta e trovare Salvini... La battuta del governatore della Campania a Pompei

''Evitiamo brindisi, assembramenti e parenti. Solo Salvini ha annunciato che continuera' ad andare in giro. Percio', state attenti, fra tanti guai che abbiamo, rischiate che aprite la porta e vi trovate Salvini avanti...''. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha inaugurato questa mattina a Pompei (Napoli) il cantiere dei lavori per la ripavimentazione di via Lepanto, strada principale di collegamento dal centro della citta' mariana, piazza Bartolo Longo, ai confini con Scafati (Salerno). Sono previsti 2,8 milioni di euro che la Regione investe per ''essere pronti, dopo l'emergenza Covid, a presentare Pompei e il Vesuviano, come polo turistico di attrazione internazionale.