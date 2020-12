De Luca: "Niente botti a capodanno, siate responsabili" De Luca: 31 dicembre evitare utilizzo fuochi d'artificio

"Nel rivolgere ai nostri concittadini gli auguri affettuosi di buon anno, colgo l'occasione per ricordare ancora una volta quanto sia importante, ancor di più in questi giorni, osservare comportamenti responsabili. Rivolgo quindi un invito e una raccomandazione, a evitare nella notte del 31 dicembre di utilizzare fuochi d'artificio". Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in un post su Facebook. "È un appello che ripetiamo tutti gli anni a salvaguardia dell'incolumità personale e di tutti, ma è ancora più importante in questi giorni, in cui gli ospedali sono impegnati nelle attività legate all'epidemia Covid" conclude il governatore.