"650mila in classe, sarebbe stato meglio rientro moderato" L'assessore Fortini sul tema della scuola

"La Regione Campania, se avesse potuto scegliere, sicuramente avrebbe scelto una strada più moderata per un ritorno in presenza". Lo ha detto in un'intervista a Radio Kiss Kiss l'assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini, commentando il rientro a scuola degli studenti campani.

Gli studenti campani “continuano a protestare perchè, a parte il sistema del trasporto che è stato rafforzato, la situazione non è cambiata a livello sostanziale. Sicuramente si e’ fatto un lavoro sul potenziamento del personale ma e’ evidente che gli istituti scolastici siano, comunque, in una situazione di criticita’”. Spiega Fortini.

“Abbiamo una movimentazione di un milione di studenti, centomila unità tra personale docente e non docente. Sono numeri importanti. Con la didattica integrata – ha proseguito – gli studenti e in particolare quelli di secondo grado in fondo si sono trovati bene. E’ evidente che i ragazzi vogliano socialita’, hanno necessita’ di tornare comunque nelle aule ma non e’ la socialita’ che abbiamo conosciuto noi o loro qualche anno fa. La situazione non e’ ideale per i nostri studenti, ma dobbiamo avere fiducia”.

Oggi si torna in classe “più o meno con le condizioni di settembre – ha aggiunto l’assessora – ma con un rafforzamento dei servizi di trasporto. Io lo dico in maniera molto chiara: se la Regione Campania avesse potuto scegliere, sicuramente avrebbe scelto una strada piu’ moderata per un ritorno in presenza. Nell’arco di pochi giorni, nella nostra regione sono tornati in presenza 650mila studenti. Con un rientro piu’ ‘moderato’ avremmo potuto controllare meglio e di piu’ la curva pandemica”.