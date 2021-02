De Luca: «Ragazzi, mascherine pure quando andate a dormire» "Non siate imbecilli". E sul governo: "Vedremo se riescono a fare questo parto plurigemellare"

"La tentazione di fregare il Sud e' fortissima". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ribadisce la preoccupazione in merito all'utilizzo del Recovery fund e, in particolare, alle risorse che saranno destinate alle regioni meridionali. "In tutti i campi - rimarca nell'intervento alla cerimonia di inaugurazione del primo dei 15 treni Rock che saranno consegnati a Trenitalia - dalla scuola, all'universita', ai servizi sociali, ai trasporti, alla sanita', saremo impegnati in una battaglia all'ultimo respiro per difenderci, perche' siamo in un Paese nel quale, se possono rubare soldi al Sud, lo fanno senza guardare in faccia nessuno". De Luca spiega che, con gli altri presidenti del Mezzogiorno, e' stato chiesto un nuovo incontro al presidente del Consiglio per discutere di questi temi.

"Vediamo se faranno questo parto plurigemellare". Ha detto invece sulla crisi di Governo. "Stanno esplorando - dice intervenendo alla cerimonia di consegna a Trenitalia di uno dei 15 treni 'Rock' previsti per il 2021 - vediamo se l'esploratore arrivera' a destinazione, ma qualcuno al Governo dovremo pur metterlo"

E ai ragazzi: "Tenetevi queste maledette mascherine anche quando andate a dormire. Siamo in zona gialla da settimane ma non e' un regalo, e, se facciamo gli squinternati, tra una settimana chiudiamo tutto". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rivolge un nuovo appello alla responsabilita'. Parla in particolare ai giovani, ai quali chiede di "non fare i fenomeni". "Chi si toglie la mascherina - aggiunge - non e' un fenomeno, ma un imbecille fenomenale". Chiede quindi una mano ai cittadini, finche' non sara' completata la vaccinazione. "Gli assembramenti di questo fine settimana sono irresponsabili - sottolinea - non e' che la sera andiamo ai baretti e facciamo quello che ci pare. Ho visto centinaia di persone senza mascherine. Ma stiamo scherzando? Il problema lo risolviamo quando finiamo la vaccinazione". Qui De Luca lancia una stoccata alla Lombardia. "Qualche tempo fa si diceva che la fosse un modello - dice - ma oggi come Campania siamo la prima regione d'Italia per la percentuale di vaccinazioni fatte. Il treno della Campania e' alta velocita', li' stanno ancora con l'accelerato. Sono soddisfazioni che dobbiamo prenderci"